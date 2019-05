The Cure exhibition, la prima mostra del fotografo Richard Bellia in Italia

In occasione dell’unica data dei Cure in Italia, dal 14 al 17 giugno Richard Bellia, autore di varie copertine e storico fotografo della band, presenta per la prima volta nel nostro paese una mostra monografica dei suoi iconici scatti.

In occasione dell’unica data dei Cure in Italia, dal 14 al 17 giugno Richard Bellia, autore di varie copertine e storico fotografo della band, presenta per la prima volta nel nostro paese una mostra monografica dei suoi iconici scatti dedicati al gruppo appena entrato a far parte della Rock & Roll Hall of Fame.

All’interno dei locali di The Student Hotel di Firenze, l’artista sarà a disposizione di appassionati e curiosi con la sua miniera inesauribile di aneddoti sulla storia del rock e della new wave e presenterà anche il suo libro “Un oeil sur la musique: 1980-2016”, racconto per immagini di una carriera iniziata a Londra nel 1980, proprio ad un concerto dei Cure.

“The Cure Exhibition” si inserisce in una serie di eventi iniziati lo scorso anno, quando Bellia presentò a Londra una mostra dedicata ai Cure in occasione del concerto di Hyde Park a celebrazione dei quaranta anni di attività della band; continuerà, dopo Firenze, con allestimenti a Parigi in occasione del Rock en Seine e a Tokyo per il Fuji Rock Festival.

The Cure Exhibition c/o The Student Hotel, via S. Lavagnini 70/72, Firenze

14/17 giugno 2019, ingresso libero

La mostra è promossa dall’Associazione Culturale St.Art