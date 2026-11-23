Anticipatori visionari di neopsichedelia e dream pop, i veterani australiani The Church tornano al ventottesimo album con Lacuna: diciassette brani tra psichedelia e ampi orizzonti.

A oltre quarantacinque anni dagli esordi a Sydney, i veterani australiani The Church tagliano il traguardo del loro ventottesimo album in studio pubblicando Lacuna per l’etichetta indipendente Cooking Vinyl.

Anticipatori visionari tra psichedelia e dream pop

Formatisi nel 1980 attorno al carismatico cantante, bassista e poeta Steve Kilbey, affiancato da Peter Koppes and Marty Willson-Piper alle chitarre, e Nick Ward alla batteria, i The Church hanno anticipato con largo anticipo le coordinate del rock alternativo, del dream pop e dello shoegaze, fondendo le chitarre scintillanti di matrice psichedelica con un lirismo malinconico e sognante a ritmiche debitrici del post punk. Pur avendo raccolto nel corso della carriera meno riconoscimenti mediatici di quanto la loro statura artistica avrebbe meritato, la band ha firmato pietre miliari come Heyday (1985) — da cui proviene il classico “Tantalized” — e raggiunto il successo planetario nel 1988 con Starfish, trainato dall’inno generazionale “Under the Milky Way” e da “Reptile”. Lontani dalle mode passeggere, gli australiani hanno continuato a pubblicare con instancabile regolarità, mantenendo intatto il loro inconfondibile marchio di fabbrica.

Registrato nel maggio 2024 e pubblicato a due anni di distanza dal precedente Eros Zeta and the Perfumed Guitars, Lacuna conferma la straordinaria longevità della formazione guidata da Steve Kilbey (l’unico della formazione originale) e dal batterista Tim Powles, affiancati da un assetto esteso a sei elementi che comprende Ian Haug, Jeffrey Cain, Ashley Naylor e Nicholas Meredith.

Un flusso di 17 brani tra psichedelia, ampi spazi e tensione rock

Lacuna si presenta come un’opera fluviale e immersiva: 17 tracce inedite per quasi ottanta minuti di musica, in cui le classiche architetture chitarristiche scintillanti della band si aprono a suggestioni inedite, incluse aperture acustiche e sfumature country-desertiche che evocano i grandi spazi aperti (come nel singolo “Western” e in “Sky River”).

Il percorso sonoro alterna episodi dal taglio pop-rock incalzante come “Rapture” e “Sky and Hill”, ballate pianistiche dalla forte carica drammatica come “Forever” (costruita sugli accordi di Ashley Naylor), fino a lunghe suite ipnotiche e stratificate come l’iniziale “Lumbini Grove” e la monumentale chiusura affidata ai nove minuti e mezzo di “Sacred Echoes”.

La stampa specializzata (tra cui Mojo, AllMusic, Spill Magazine e Psychedelic Scene) ha accolto Lacuna come l’ennesima prova di vitalità di un gruppo capace di rinnovarsi senza snaturare la propria identità, sottolineando la ricchezza degli intrecci delle tre chitarre, la solidità vocale di Kilbey e la naturalezza con cui i sei musicisti riescono a mantenere alta la tensione narrativa lungo l’intera durata di un doppio album ambizioso e coeso.

“Lacuna”, di The Church è il nostro Disco della Settimana.