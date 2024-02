The Bluebeaters, in concerto a Firenze.

Sabato 24 febbraio al Glue di Firenze The Bluebeaters in concerto! Aftershow Djset. Apertura delle porte ore 22.00, inizio del live ore 23.00. Ingresso gratuito con tessera annuale.

Il nome The Bluebeaters è un richiamo alla famosa etichetta discografica britannica dei primi anni sessanta la Blue Beat Records, famosa per il suo repertorio ska e rocksteady, genere amatissimo dalla band, riproposto attraverso canzoni originali ma anche rivisitazioni e cover senza mai abbandonare o ‘tradire’ i suoni e le atmosfere delle origini.

Attivi dal 1994 al 2012 fino all’abbandono del cantante e frontman Giuliano Palma, successivamente i Bluebeaters si riuniscono con Patrick “Pat Cosmo” Benifei, che diventa il nuovo frontman e cantante della formazione. Attualmente in formazione Paolo De Angelo Parpaglione, Cato Senatore (ex Africa Unite) e Count Ferdi (ex Casino Royale) accompagnati da Henry Allavena, trombone, Ricky Albini Trissino al basso e Danilo Scuccimarra al piano.

Dal 2021 ricomincia una intensa attività live del gruppo, includendo sempre di più l’estero con tappe in UK, Svizzera, Francia, Spagna e Messico. Nell’estate del 2023 – decennale della seconda parte della vita artistica di The Bluebeaters – esce TRINITY, outtake per metà dimenticata delle sessions di EVERYBODY KNOWS.

