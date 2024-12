www.controradio.it 🎧 Affitti brevi, arriva il nuovo Testo Unico del turismo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:46 Share Share Link Embed

Il Testo Unico del Turismo come strumento per regolare, una volta per tutte, la questione ‘affitti brevi’. Modificato, arriverà venerdì in Consiglio regionale e prevede più poteri ai sindaci per la loro regolamentazione. Un colpo di coda al Governo che non accenna a varare misure ad hoc. Insorgono, intanto, i proprietari delle residenze private e anche FdI che parla di una “legge liberticida”.

Turisti, gioie e dolori. Per governare l’accesso selvaggio dei visitatori, un fenomeno che ha ormai stravolto le città in senso economico, sociale e ambientale, la Regione Toscana ha lavorato alla riforma del Testo Unico sul turismo ed entro fine settimana lo passerà al Consiglio per l’approvazione definitiva. Dopo il due di picche del Governo, che a parte il contentino riservato a Venezia dice “niente leggi speciali” – in quel del G7 fiorentino Santanchè domandò retoricamente “per fare che cosa?”- arriva la stretta della nostra istituzione, che ora viaggia spedita verso la concessione di più poteri ai sindaci dei nove capoluoghi di provincia, oltre a Viareggio – ed esclusa Pistoia – affinché possano lavorare, limitandoli, sugli affitti brevi, causa ed effetto dell’overtourism.

Una legge, naturalmente, non retroattiva che ha visto un pacchetto di emendamenti da parte di Pd e 5Stelle elaborato fianco a fianco con associazioni di categoria e sindacati e che punta – spiega il capogruppo Pd Vincenzo Ceccarelli – “a preservare il tessuto sociale adeguando le misure sulla distribuzione e sulla reale capacità ricettiva delle città , così come delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere”.

Esulta la Sindaca di Firenze, Sara Funaro che, in attesa dell’udienza di merito prevista per Maggio sui ricorsi al Tar, parla di uno strumento fondamentale che permetterà di fare più cose, ad esempio fissare il numero di ospiti per mq, il numero di notti, le autorizzazioni per singolo soggetto. Un giubilo che non sarà senza conseguenze, vista l’annunciata battaglia da parte di Property Managers e gli umori contrari delle opposizioni.

Un braccio di ferro che terrà anche conto dei dati, visto che secondo un’indagine realizzata dal Centro studi turistici di Firenze, le presenze dei turisti sono cresciute del 2,2% nell’anno in corso rispetto a quello precedente, anche se calano le prenotazioni per le festività di quasi il 2%. “Sono gli effetti dell’incertezza – spiega il governatore Giani – che sta caratterizzando l’economia mondiale”.