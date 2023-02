Terremoto: Siena; 80 interventi vigili, nessuna criticità

Siena, sono stati ottanta gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siena da ieri sera in seguito alla scossa di terremoto di 3.5 di magnitudo, seguita da uno sciame sismico, con epicentro nella città del Palio.

“La metà sono stati completati mentre il resto sono in fase di esecuzione” ha detto il comandante Bruno De Paola in merito al terremoto, durante un punto stampa del Centro coordinamento soccorsi che sta monitorando la situazione dalle 22 di ieri. “Non ci sono criticità particolari” ha aggiunto De Paola specificando che “negli edifici dove sono stati condotti gli interventi sono state trovate per lo più fessure o crepe che non rappresentano un problema per le strutture, le segnalazioni si sono concentrate nel capoluogo”.

“Per ora teniamo d’occhio l’evoluzione di una situazione sismica” ha aggiunto il prefetto di Siena Maria Forte. “Dai cittadini abbiamo avuto una reazione esemplare e non ci sono stati atteggiamenti aggressivi” ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi. “Dai sopralluoghi in tutti gli istituti scolastici di proprietà dell’ente al momento non si sono registrate criticità” sottolinea in una nota la Provincia di Siena.

Spiegando che “per quanto riguarda l’istituto Sarrocchi”, nel laboratorio di meccanica “si sono verificati i distacchi di alcune porzioni di intonaco. Si sottolinea che la scuola non ha nessun problema di tipo statico né strutturale. Lo spazio non potrà essere utilizzato nei prossimi giorni non per motivi di stabilità ma per esigenze di ripulitura delle parti distaccate”.