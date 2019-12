Terremoto Mugello: dichiarato stato di emergenza nazionale

ll Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per il terremoto in Mugello. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

“Ringrazio il Governo per aver dichiarato lo stato di emergenza nazionale – sottolinea Rossi in una nota – per il sisma che il 9 dicembre ha colpito i territori comunali di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio”.

Rossi aggiunge che “la Regione Toscana si attiverà immediatamente per avviare la ricostruzione post sisma, così come indicato in seguito alla stima dei danni e delle necessità stilata insieme alla Città metropolitana, ai Comuni e a tutti gli enti coinvolti”.

“L’atto del governo, che ringraziamo per l’attenzione data al nostro territorio, è un atto indispensabile al fine di poter erogare i fondi per la ricostruzione e necessari per agire e intervenire sulle situazioni di criticità e maggiore difficoltà”. Così i sindaci dei Comuni del Mugello colpiti dal terremoto in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

“Esprimiamo soddisfazione – aggiungono in una nota -, questo risultato riconosce gli sforzi dei sindaci del Mugello che si sono impegnati affinché il Governo definisse in tempi più brevi possibile il decreto”.