Regionali, Di Giorgi: centrosinistra sia unito, defezioni aiutano la Destra

Dichiarazione della Parlamentare e Responsabile politiche Cultura, Scuola, Università Ricerca e Sport nella Presidenza del gruppo Pd della Camera on. Rosa Maria Di Giorgi

“Come i recenti sondaggi dimostrano, se il centrosinistra non trova le ragioni e la forza di compattarsi, una vittoria della destra anche in Toscana non appare impossibile. Per questo vorrei lanciare a tutte le forze del centrosinistra un appello affinché ci si dia un supplemento di tempo e di dialogo per superare le divisioni e trovare un accordo soddisfacente per tutti”. Lo scrive la Parlamentare del PD Rosa Maria Di Giorgi, dopo gli ultimi eventi politici che hanno visto SI e MdP non sottoscrivere l’accordo per la candidatura di Eugenio Giani alle prossime elezioni regionali.

“Abbiamo svolto un serrato confronto programmatico da cui è uscito un documento di grande respiro progressista, attento all’ambiente e ai temi sociali” dice Di Giorgi. ” Un documento rispettoso delle identità di tutti e di ciascuno. Si tratta ora di gettare il cuore oltre l’ostacolo, trovando il coraggio di scommettere sui valori che ci uniscono mettendo da parte i pochi elementi di divisione. Sappiamo che con le altre forze del centrosinistra condividiamo un terreno ideale e valoriale solido. Non si tratta dunque di costruire un’alleanza meramente contro la destra come qualcuno strumentalmente afferma”.

“Dobbiamo trovare il coraggio della coesione- conclude la Parlamentare- evitando in tutti i modi che alcune impuntature si trasformino in ostacoli insormontabili. Consegnare la Toscana a Salvini e compagnia sarebbe un prezzo troppo alto, che spero nessuno voglia assumersi la responsabilità di pagare”.