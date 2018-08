Saturnia Film Festival: al via la prima edizione del festival del cinema d’autore

Prenderà il via domani, venerdì 31 agosto, fino al 2 settembre, nel Comune di Manciano (Gr), la prima edizione del Saturnia Film Festival, manifestazione itinerante in vari luoghi dedicata al meglio della cinematografia d’autore. L’iniziativa ha il supporto del Comune di Manciano, di Terme di Saturnia SPA&Golf Resort, di Banca Tema di Saturnia, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.

Sarà possibile scoprire una selezione di cortometraggi internazionali, assistendo alle proiezioni nella Piazza Magenta di Manciano (31 agosto), nella Piazza del Castello di Montemerano (1 settembre), per poi concludersi con la grande soirée di premiazione, con la proiezione dei film vincitori e il party presso il prestigioso Parco Piscine Terme di Saturnia, noto in tutto il mondo per la bellezza e il potere terapeutico delle proprie acque (2 settembre).

Organizzato dall’associazione culturale Aradia Productions, che produce eventi per la valorizzazione del territorio e di riflessione su temi sociali (in programma, per gli ospiti, tour nei vari luoghi per conoscerli e lasciarsi ispirare per le future opere), il festival è ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di vari eventi cinematografici), con la direzione artistica del regista Alessandro Grande (il suo nuovo lavoro, “Bismillah”, è stato premiato agli ultimi David di Donatello).

La prima giornata di festival si svolgerà nella suggestiva piazza Magenta a Manciano, dove, sotto il Castello Aldobrandesco, dalle ore 21.30,saranno proiettati 8 dei 16 titoli in concorso (selezionati tra circa 400 cortometraggi provenienti da tutto il mondo) divisi nelle categorie fiction internazionali, italiane, animazione e documentari. I corti saranno preceduti dalla proiezione del film fuori concorso realizzato dai Laboratori Cinema dell’Istituto Comprensivo Pietro Aldi di Manciano dal titolo “divErsi”.

Inoltre, il festival aggiunge valore e prestigio alla selezione dei film istituendo su gentile concessione della signora Enrica Fico Antonioni, il premio alla miglior regia ‘Michelangelo Antonioni’, scelto da una giuria qualificata, che verrà consegnato al vincitore dalla moglie

del maestro, nell’ultima giornata di festival. Oltre all’assegno di 1500 euro, sarà donato un riconoscimento tutto al femminile, la statua in bronzo di una “Ninfa”, simbolo della nascita delle acque, riproduzione della scultura che si trova a compimento della fontana di Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, realizzata dallo scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti.

A valutare i film candidati al festival, una giuria composta da ospiti di spicco del cinema italiano, ovvero da Paolo Orlando, esperto in distribuzione cinematografica e responsabile commerciale di Medusa Film; da Lorenza Indovina, regista e attrice, tra i protagonisti della serie televisiva “Il miracolo”, ideata dallo scrittore Niccolò Ammaniti; dall’attrice Bianca Nappi, già nel cast di “Mine Vaganti”, “Magnifica presenza” di Özpetek e della fiction fantasy Rai di Ivan Cotroneo, “Sirene”; dal regista e sceneggiatore Francesco Del Grosso, autore di documentari come “Fuoco amico – la storia di Davide Cervia” e “Non voltarti indietro”; da Luca Marino, produttore della casa cinematografica Indaco Film e da Alessandro Amato della società di produzione Dispàrte.

Sabato 1 settembre il Saturnia Film festival si sposterà in Piazza del Castello, nel borgo medievale di Montemerano; in apertura la proiezione di “Le Taccole sui tetti” documentario fuori concorso di Aldo Sara. Durante la serata, quale evento speciale, sarà anche presentato il trailer di #smartphone, cortometraggio realizzato dall’ideatrice del festival Antonella Santarelli, alla presenza degli attori protagonisti Bianca Nappi e Giandomenico Cupaiolo.

La rassegna si concluderà domenica 2 settembre alle 21.00 nel parco piscine delle Terme di Saturnia con la proiezione dei corti vincitori delle quattro categorie, la consegna del Premio Michelangelo Antonioni alla miglior regia, la consegna del Premio Pubblico e il party finale organizzato dalle Terme di Saturnia. I corti saranno preceduti dalla proiezione di due pellicole fuori concorso: “Bismillah”, ultimo lavoro del regista Alessandro Grande, che affronta con delicatezza il tema dell’immigrazione, sulla vita della bambina tunisina Samira (vincitore agli ultimi David di Donatello) e “Corto in corto” di Gianni Ippoliti, che racconta la storia, tra non poche difficoltà, di un’organizzatrice di festival di cortometraggi.

Info: ingresso libero fino a esaurimento posti. Sito web http://www.saturniafilmfestival.it/ – mail: [email protected] pagina Facebook: @saturniafilmfestival