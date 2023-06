Tenta di entrare nella maternità di Careggi: denunciato

Ubriaco e probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti avrebbe tentato di entrare nel reparto maternità di Careggi e poi avrebbe aggredito le guardie giurate intervenute per bloccarlo: è quanto accaduto oggi all’alba, protagonista un 23enne di origine nigeriana, poi fermato dalla polizia.

Secondo quanto spiegato il giovane, regolare in Italia, sarebbe stato visibilmente ubriaco e non è escluso che fosse anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per il 23enne è scattata una denuncia per resistenza e lesioni. Sempre in base a quanto spiegato, il giovane avrebbe reagito contro le guardie con calci e spintoni. Sul posto, dopo l’allarme al 112 Nue, è intervenuta una volante della questura: una volta riportata la situazione alla calma, considerando tuttavia l’evidente stato di alterazione del giovane, il 23enne è stato affidato alle cure dei sanitari, in attesa della fine degli effetti delle sostanze assunte.