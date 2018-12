Teatro Puccini: Lorenzo Degl’Innocenti in “Il Piccolo Principe”

KhoraTeatro in collaborazione con ENTR’ARTe presentano sabato 8 e domenica 9 dicembre al Teatro Puccini “Il Piccolo Principe” con Lorenzo Degl’Innocenti

Il Piccolo Principe di Italo Dall’Orto, alla sua ottava stagione al Teatro Puccini, torna in

scena con il pilota Lorenzo Degl’Innocenti e il giovanissimo Giovanni Bonaccorsi nel ruolo

del Piccolo Principe.

Tratto dal testo di Antoine de Saint-Exupéry, adattamento e regia di Italo Dall’Orto, con il pilota Lorenzo Degl’Innocenti, con il piccolo Principe Giovanni Bonaccorsi. Costumi di Elena Mannini e scene di Armando Mannini. Musiche originali di Gionni Dall’Orto e Erika Giansanti.

Lo spettacolo si ispira fedelmente al testo e alle immagini del romanzo e restituisce al

pubblico tutta l’ingenuità e il disincanto dell’opera letteraria accompagnando gli spettatori,

di ogni età, in un bellissimo viaggio tra prosa, immagini ed emozioni.

La scenografia di grandi atmosfere di luci e colori, accoglie gli elementi essenziali del

racconto. I costumi, le luci e le musiche riproducono nella scatola magica del palcoscenico

le suggestioni del racconto come in un grande caleidoscopio.