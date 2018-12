Imminente lo sgombero della Polveriera

È questione di giorni lo sgombero della Polveriera dopo l’approvazione venerdì scorso da parte del CDA dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio

Venerdì scorso il CDA dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio ha approvato lo sgombero degli spazi comuni della Polveriera come condizione per l’avvio dei lavori di riqualificazione di sant’Apollonia.

Anni fa questo progetto di riqualificazione fu presentato con l’obbiettivo di restituire un luogo semi-abbandonato e fatiscente agli studenti e abitanti del centro storico. Un progetto che oggi prevede uno stanziamento di 2.3 milioni di euro, ma che nel frattempo è cambiato: invece che agli studenti, gli spazi recuperati serviranno per ospitare uffici di fondazioni ed enti regionali. Così come il giardino del chiostro interno è stato chiuso per essere cornice e sfondo esclusivo degli eventi organizzati nell’auditorium che la regione affitta, anche gli spazi del loggiato – sin dagli anni ’70 percorsi dagli studenti e dalle studentesse che frequentano la mensa universitaria – dovranno essere chiusi.

La Polveriera è nata nel 2014, durante le proteste messe in atto dai collettivi universitari contro le sempre maggiori limitazioni di orario delle università e delle aule studio e contro l’aziendalizzazione dei corsi di studio, organizzando assemblee e occupazioni nelle facoltà. In questo contesto, alcuni collettivi iniziarono ad auto-organizzarsi per riappropriarsi di ciò che era loro diritto, occupando le stanze del primo piano, inutilizzate da decenni.

Le rappresentanze studentesche attive alla Polveriera hanno lanciato un appello contro questo sgombero:

“La Polveriera nasce come ‘Spazio Comune’: avevamo bisogno di un luogo aperto a tutti dove fermarci e riflettere, dove incontrarci e condividere, per auto-formarci, organizzarci e lottare contro una società attenta solo al profitto. In questi anni la Polveriera è stato un luogo di aggregazione e condivisione di saperi e un laboratorio di pratiche antifasciste, antisessiste e antirazziste. Ha ospitato e organizzato centinaia di iniziative gratuite: corsi, laboratori, presentazioni, proiezioni, spettacoli, concerti e assemblee, ennesima dimostrazione che l’ostacolo a un impegno concreto verso le persone non è la mancanza di soldi bensì la mancanza di volontà.

La Polveriera è ancora qua, dopo quasi cinque anni di occupazione, nel cuore di un centro storico piagato dalla speculazione economica sia privata che pubblica, a dimostrare che oggi più che mai sono necessari spazi liberati e liberi; che l’auto-organizzazione – ovvero la partecipazione diretta alle decisioni che riguardano la vita di ciascuno – è l’unica pratica legittima che non smetteremo di portare avanti, qui e ovunque.

Contro ogni delega, contro ogni autorità o decisione imposta dall’alto, la Polveriera resta aperta, le attività proseguono, l’assemblea di autogestione continua a riunirsi ogni lunedì dalle 19 alle 22,30.

Insieme a tutti coloro i quali hanno intrapreso con noi questo cammino, lo hanno attraversato, sospinto, sostenuto, accompagnato finora e da qui in avanti.

Insieme a tutte le realtà che ci hanno sostenuto e che sosteniamo condividendone pratiche e valori.

In difesa della Polveriera, in difesa di ogni autogestione”:

Studenti di Sinistra – Ateneo Fiorentino

Collettivo di Agraria – Scuola di Agraria (Firenze)

Collettivo ArkCostruendo – Scuola di Architettura (Firenze)

Collettivo CodiceRosso – Scuola di Scienze della Salute Umana (Firenze)

Collettivo Filodatorcere – Scuola di Ingegneria (Firenze)

Collettivo Krisis – Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (Firenze)

Collettivo Laboratorio15 – Scuola di Psicologia (Firenze)

Collettivo Politico – Scienze Politiche (Firenze)

Collettivo Rosso Malpolo – Polo delle Scienze Sociali di Novoli (Firenze)

Collettivo di Scienze e Collettivo Sestograd – Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Firenze)

RCF – Rete dei Collettivi Fiorentini

Collettivo SUM – Liceo Classico Michelangiolo (Firenze)

Collettivo SKA – Liceo Scientifico Galileo (Firenze)

Collettivo Cosmos – Liceo Scientifico Castelnuovo (Firenze)

Centro Popolare Autogestito Firenze Sud

Occupazione via del Leone

Studentato Autogestito PDM 27

sQUEERt Parade

Centro Sociale Autogestito nExt-Emerson

Cantiere Sociale Camilo Cienfuegos – Campi Bisenzio

Radio Wombat Firenze

Mondeggi Bene Comune – Fattoria senza padroni

Comunità di Resistenza Contadina Jerome Laronze – Genuino Clandestino nodo fiorentino

RUF – Riders Union Firenze

Ateneo Libertario Firenze

IF_DO – hacklab fiorentino

Occupazione viale Corsica 81

CAL – Cordinamento Anarchico Libertario

IAM – Iniziativa Antagonista Metropolitana

CAS Firenze – Collettivo Antagonista Studentesco

CSOA Forte Prenestino (Roma)

AvANa BBS – AVvisi Ai NAviganti (Roma)

Progetto Rebeldia (Pisa)

Collettivo Putilov

Laboratorio perUnaltracittà

Spazio InKiostro

AlterPiana

Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud (Pisa)

Comitato SanSalvi Chi Può

BORDA!Fest (Lucca)

Progeas Family

Street Levels Gallery

Three Faces – associazione culturale Zapruder – Storie in Movimento

SIC – Scrittura Industriale Collettiva

Fuori Binario – Giornale di strada di Firenze

Edizioni Alegre (Roma)

Verde Rivista

The FLR – The Florentine Literary Review

A – rivista anarchica

Storie in Movimento – Zapruder. Rivista di storia della conflittualità

sociale

Potere al Popolo

A.s.i.a. – USB

CUSA – umanesimoAnarchico

Associazione “Firenze, le Piazze degli anni 70”

Federazione fiorentina Partito Comunista

Fronte della Gioventù Comunista Firenze

Partito della Rifondazione Comunista di Firenze

A Testa Alta – Associazione culturale

Tiziano Cardosi – Comitato NoTav-Firenze

Claudia Pinelli – attivista

Roberto Budini-Gattai – docente di Urbanistica UniFi

Ilaria Agostini – ricercatrice di Urbanistica, Università di Bologna

Enzo Scandurra – docente di Ingegneria, LaSapienza

Miriam Amato – consigliera comunale PaP

Ornella De Zordo – docente UniFi e redattrice perUnaltracittà

Tommaso Grassi e Donella Verdi – Firenze riparte a sinistra

Gigi Malabarba, fabbrica recuperata RiMaflow (Trezzano sul Naviglio)

Fuorimercato – autogestione in movimento (Milano)

Spazio Autogestitio Ri-Make (Milano)

Collettivo Kirillov

Uomini nudi che corrono

Exit-Enter

Post-Hit

Forum Civism Beni Comuni

Rete Nazionale SET – Sud Europa di fronte alla Turistificazione

Antonello Nave – Altroteatro

Filippo Frittelli – Underwear Theatre

Teatroofficina Refugio

Associazione Culturale Fumofonico

L’Eco del Nulla – rivista

UR Suoni – etichetta discografica indipendente

Disco Rebel Foundation

Lamiere – gruppo musicale

City Final – gruppo musicale

Zambra – gruppo musicale

Machine Funk – collettivo politico musicale

IVANOSKA – gruppo musicale

Pietro Gaglianò – critico d’arte e curatore

Pietro De Vivo – Editor

Maria Sardella – Docente e scrittrice

Andrea Micalone – scrittore

Andrea Angiolino – autore e giornalista

Enrico Sibilla – scrittore e traduttore

Federico Tassini – Regista e attore

Marco Tangocci – Autore ed editore Federico Di Traglia – Dip. di Scienze della Terra (UniFi) Simone Bachechi

Leandro Picarella – Regista

Sara Marzullo

Francesco Biagi – Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli

Stefano Patrizio – Musicista

Giancarlo Paba – Docente dell’Università di Firenze

Grupo Capoeira Angola Meninos de Angola Firenze

Claudia De Concini