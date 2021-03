Teatro: parte da Toscana progetto che porta lirica a scuola

‘Opera education on demand’ in primarie e secondarie regione Toscana: il progetto che porta la lirica a scuola

Avvicinare, grazie al supporto della tecnologia, il mondo della scuola a quello del teatro, in particolare quello dell’opera lirica: con questo obiettivo nasce il progetto ‘Opera education on demand’, che sarà avviato, in fase sperimentale, in Toscana a partire da aprile.

L’iniziativa, presentata oggi online, è stata ideata dall’Associazione generale italiana dello Spettacolo in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo onlus, Toscana Federvivo ed Opera education Aslico – Associazione Lirica e Concertistica Italiana.

Nella fase iniziale, il progetto sarà proposto in forma gratuita alle scuole primarie e secondarie di I grado della Toscana, con il proposito di estendersi in seguito a progettualità più ampie su tutto il territorio nazionale.

Il progetto è articolato in due momenti distinti: una prima parte in forma digitale (aprile-maggio 2021) che prevede un doppio incontro online di formazione con i docenti, ai quali saranno distribuiti materiali didattici e contenuti video della rappresentazione lirica L’elisir d’amore. Una fabbrica di idee; e una seconda in presenza (da settembre), nella quale vi sarà la possibilità, da parte delle scuole, di richiedere un percorso di formazione teatrale o un progetto di spettacolo presso l’istituto scolastico o un teatro. “Questa iniziativa – ha affermato il presidente Agis Carlo Fontana – è molto significativa e importante dal momento che va a intercettare l’interesse verso lo spettacolo da parte dei nostri giovani, che costituiscono l’ossatura del pubblico di domani. L’effetto della pandemia è possibile che provochi una certa deterrenza nella partecipazione agli spettacoli dal vivo. Ecco perché diventa centrale il lavoro di formazione di un nuovo pubblico che possa ritornare a frequentare i luoghi di spettacolo”.