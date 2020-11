Teatro Nuovo di Pisa: inizia la rassegna di teatro digitale

Il Teatro Nuovo ha scelto di affrontare la difficile situazione del momento offrendo una programmazione di spettacoli ed eventi in streaming su Zoom.

Le compagnie e i gruppi musicali si esibiranno sul palco davanti a delle telecamere con operatori ed operatrici che manderanno in diretta online gli spettacoli.

Il programma è dei più variegati: si parte domenica 15 novembre con il cabaret “Vetriolo” di Andrea Magini, disponibile in streaming alle 21.00 e in replica alle 22.30. Il 20 novembre alle 21.30 in streaming, con replica il giorno seguente alla stessa ora, “Fantastica” con Serena Gatti. Il 27 e 28 novembre alle 21.30 si esibiranno sul palco del teatro i Family Conflict, con un concerto che spazia tra le melodie jazz e le acrobazie linguistiche del rap, passando per hip-hop ed elettronica.

Si prosegue con “L’asilo dei bambini” di Voci Sbagliate il 4 e il 5 dicembre alle ore 21 e 30 e “Storie di una Repubblica” con Dario Focardi e Davide Giromini l’11 e il 12 dicembre. In collaborazione con la rete nazionale “Musica popolare nu te fermare”, Vulcana! di Binario Vivo, il 18 e 19 dicembre, un intreccio di racconti e di canzoni con Maria Piscopo e Francesco Salvadore. Per famiglie è lo spettacolo “Una volta c’ era una volta”, altra produzione di Binario Vivo, il 26 e 27 dicembre.

Per finire, il 2 e 3 gennaio 2021, “Pinocchio game”, una sorta di rivisitazione in chiave moderna delle vicende di Pinocchio, proiettato in una realtà virtuale.

Per maggiori informazioni consultare il sito.