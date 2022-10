Teatro delle Arti: al via i 12 spettacoli per la nuova stagione

A Lastra a Signa, il Teatro delle Arti apre la sua nuova stagione con ‘Canzoni in bianco e nero’

Dalla Germania di Kurt Weill, all’America di Cole Porter. Quello di Petra Magoni e Andrea Dindo è un viaggio nel teatro in musica. I due proporranno, venerdì 7 ottobre al Teatro delle Arti di Lastra a Signa, ‘Canzoni in bianco e nero’ come appuntamento inaugurale della stagione 2022/2023.

Lo spettacolo, che si terrà al Teatro delle Arti, riunisce i due straordinari musicisti in un progetto ambizioso e affascinante che farà rivivere agli spettatori, quegli anni, attraverso canzoni dalla cifra emotiva unica. Dal ripiegamento su se stessi al cabaret, in un modo assolutamente speciale. Il viaggio inizierà da Kurt Weill, il compositore che più ha segnato la storia del teatro musicale, con melodie e personaggi che sono entrati nell’immaginario collettivo, e che vivono ancora oggi in canzoni interpretate da artisti della scena classica, rock, jazz e pop.

Prosa, danza, musica, teatro-canzone: linguaggi diversi, in ricerca di un “teatro d’arte per tutti”, segnano la prima parte di stagione 2022/2023 del Teatro delle Arti di Lastra a Signa.

Con la direzione artistica di Gianfranco Pedullà, i 12 spettacoli saranno in programmazione da ottobre a dicembre. In arrivo l’ironia travolgente di Stefano Santomauro, le coreografie di Roberto Castello, il Premio Ubu Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, Anna Maria De Luca, Silvia Frasson, Daniela Morozzi con Stefano Cocco Cantini, il tributo a Tenco degli Asini Bardasci.

Il cartellone completo può essere consultato sul sito ufficiale www.tparte.it. L’inizio degli spettacoli è stabilito per le ore 21. I biglietti avranno un costo variabile, da 5 a 15 euro. Al momento dell’acquisto sarà possibile avere una riduzione del prezzo del biglietto se si rientra in una di queste categorie: over 65, under 26, soci Coop, soci, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso.

Le prevendite sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana, compresa la Coop Lastra a Signa. Inoltre è possibile acquistarle anche presso il teatro delle Arti (da lunedì a venerdì in orario 10-14, martedì, giovedì e venerdì anche dalle 14 alle 17) e la sera stessa dello spettacolo dalle 19.