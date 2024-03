www.controradio.it 🎧Teatro Cartiere Carrara Firenze: un nuovo nome per il Teatro Tenda Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Lo storico Teatro Tenda di Firenze cambia nome, ancora una volta, e diventa Teatro Cartiere Carrara, legando ancora di più le sue attività al marchio storico dell’imprenditoria toscana Cartiere Carrara, sponsor del teatro insieme a Banca Cambiano per i prossimi sei anni. La direzione artistica di Teatro Tenda Srl continua, e porterà nei prossimi mesi, Fabio Concato, Fulminacci, Angelina Mango e tanti altri…

Audio: Mario Carrara, Vice Presidente Cartiere Carrara e Massimo Gramigni, Teatro Tenda SRL

Nuovo nome e nuovo logo per il Tuscany Hall, ex teatro Tenda di Lungarno Aldo Moro, a Firenze. Dal primo Marzo 2024 si chiamerà Teatro Cantiere Carrara, da Cantiere Carrara, sponsor del teatro insieme a Banca Cambiano e marchio storico dell’imprenditoria toscana per i prossimi sei anni.

Un gesto più simbolico che altro, per festeggiare i 150 anni del brand Cantiere Carrara, perché la direzione artistica sarà sempre affidata a Massimo Gramigni e Claudio Bertini di Teatro Tenda srl, che commentano: “Ci piace pensare a Cartiere Carrara e Banca Cambiano non come meri sponsor, ma partner preziosi. Ci teniamo a ricordare il sostegno che ci hanno dato durante la pandemia Covid, quando tutti i teatri erano chiusi. Non dimentichiamo questi gesti e lavoriamo affinché questo teatro continui a essere un riferimento culturale per tutta la città e non solo”.

Nato nel 1978 come Teatro Tenda, lo spazio è divenuto nel tempo un vero e proprio punto di riferimento per l’offerta culturale toscana. Nel 2002 il vecchio tendone lasciò il posto a una struttura permanente capace di accogliere fino a 2.300 persone, che ha ospitato da quel momento non solo concerti e spettacoli ma anche convegni, fiere, concorsi, eventi gastronomici e molto altro ancora.

Nei prossimi mesi tra gli altri artisti ci saranno Fabio Concato, il 9 marzo, Angelo Pintus dal 12 al 14 aprile, Fulminacci, il 18 aprile e il live della vincitrice di Sanremo 2024 Angelina Mango il 21 ottobre.