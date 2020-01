Taxi si schianta a Cuba, morti due turisti toscani

Due turisti toscani, Antonio Tiseo di 66 anni e Greta Calabrese di 52 anni, sono morti in un tragico incidente a Cuba mentre erano a bordo di un taxi. Con loro hanno perso la vita anche due turisti russi, che erano a bordo dello stesso taxi.

La mattina del 4 gennaio, alle ore 9:40, Antonio Tiseo e Greta Calabrese si stavano dirigendo verso la spiaggia di Varadero a bordo di un taxi ‘multiplo’, quando l’autista, forse per colpa di un dosso o di una strada sterrata, perdeva il controllo del mezzo finendo prima fuori strada, e poi, tentando disperatamente di rientrare sulla carreggiata, andava a scontrarsi frontalmente con un altro mezzo proveniente dalla direzione opposta.

La dinamica dei fatti ancora non è chiara, l’unica cosa certa è che i quattro turisti sono morti sul colpo, vani infatti i tentativi di rianimazione del personale sanitario che è intervenuto sul posto. Anche le condizioni del guidatore del taxi erano infatti disperate, ed a 12 ore dall’impatto l’uomo è poi morto. Nemmeno il guidatore dell’altro mezzo ce l’ha fatta.

I due amici avevano deciso di staccarsi dal gruppo con il quale erano in vacanza nell’isola caraibica, ed invece di andare a visitare alcuni villaggi come da programma, avevano deciso di trascorrere la giornata sulle spiagge di Varadero.

Gli amici di Antonio e Greta sono stati i primi ad intuire che probabilmente era successo qualcosa di grave, proprio durante la corsa a bordo del mezzo che li avrebbe portati in escursione verso alcuni villaggi, il gruppo aveva infatti sentito una notizia alla radio in lingua spagnola, nel quale l’orario indicato, il tragitto ed il luogo dell’incidente coincidevano, così un amico di Antonio aveva tentato di chiamarlo a telefono non ricevendo però risposta.

Di li a poche ore la tragedia ipotizzata si trsformava in realtà.