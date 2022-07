Taxi a Firenze, “adesione totale’ allo sciopero”

Firenze, Taxi fermi anche nel capoluogo toscano a causa dello sciopero nazionale di 48 ore dei tassisti che protestano contro l’articolo 10 del Ddl Concorrenza.

Al momento, si segnalano dagli stessi tassisti, diverse criticità, soprattutto in aree molto frequentate dai turisti come la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e l’aeroporto di Peretola. “L’adesione è pressoché totale”, ha dichiarato Simone Antei, presidente del Taxi 4242. Anche Leonardo Bisori, del sindacato Ugl taxi, ha parlato di “adesione di tutta categoria”.

La motivazione dello sciopero è di convincere il governo a “rivedere il decreto concorrenza negli articoli che riguardano il servizio taxi”.

“Ci vediamo costretti a scioperare dopo due anni di richieste inascoltate al Governo – aveva detto il presidente dei tassisti Cna Fita Toscana Claudio Sbrana – così com’è Ddl penalizza fortemente il nostro settore che rischia di essere ‘fagocitato’ dalle piattaforme multinazionali di trasporto con tutte le conseguenze ad esso legate”.

“Sciopereremo anche per tutelare centinaia di famiglie artigiane che rischiano di perdere il loro sostentamento se non si allontana la prospettiva dell’ingerenza delle piattaforme multinazionali”.

Nel mirino dei tassisti c’è la deregolamentazione del settore e, nello specifico, a non andare giù è “l’adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti”, come recita l’articolo 10 del ddl. Ma anche, più in generale, “la promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati”.