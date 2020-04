Taradash (+Europa): “Il Covid-19 è un ‘esperimento’ “

Intervista con MARCO TARADASH, giornalista e politico, membro dlela direzione nazionale di Più Europa

“Avete (finalmente) capito?- che è in corso un esperimento *involontario* sull’immunità di gregge, per inettitudine e arroganza del Governo, della Protezione Civile e del Consiglio Superiore di Sanità, con relativo sacrificio di vite e salute di medici e infermieri

– che è in corso un esperimento *volontario* sulla decrescita industriale e produttiva, connessa alla rottura del legame con l’Unione Europea e finalizzata all’uscita dall’Euro”

scrive Taradash su FB

