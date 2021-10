Tamponi: Giani contrario a validità per 72 ore

Giani: “Ho una posizione opposta a quella dei governatori del Nord che chiedono l’allungamento del green pass con tampone. Favorire il rifugio nei tamponi di chi invece deve vaccinarsi e’ un errore. Solo con la vaccinazione possiamo ripartire in sicurezza”. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.

Tampini: “Con molta sincerità dico che la Regione Toscana non condivide le posizioni di alcuni governatori che chiedono una proroga nell’applicazione del green pass e l’allungamento della validità dei tamponi fino a 72 ore, perché così si scoraggiano le persone a vaccinarsi e si rallenta una ripartenza sicura del Paese”. Lo afferma il governatore toscano Eugenio Giani. “Ho una posizione opposta a quella dei governatori del nord che chiedono l’allungamento del green pass con tampone – ha ribadito Giani in un post sui social – Favorire il rifugio nei tamponi di chi invece deve vaccinarsi è un errore. Solo con la vaccinazione possiamo ripartire in sicurezza. Lo ribadirò anche nella sede opportuna: la Conferenza delle Regioni della prossima settimana”.

“Non dobbiamo affidare questa discussione alla discrezionalità politica se un tampone è efficace 48 o 72 ore non possono essere i ministri e i governatori a deciderlo ma gli organi tecnico-scientifici su questo attendiamo una valutazione”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando rispondendo in merito alle richieste della Lega affinché cambino le regole del green pass nei luoghi di lavoro, al Caffè su ‘Radio 24’. “Noi faremo un passaggio tecnico con il ministro della Sanità e dell’Economia e con le forze sociali per vedere problemi di carattere tecnico legati alla applicazione – ha aggiunto – ma non significa costruire regole in funzione delle esigenze pratiche. Il Green pass è stato introdotto per stroncare la pandemia e se ci sono norme che corrispondono a questo obiettivo possono essere introdotte bene, ma se lo indeboliscono credo sia meglio attendere”.