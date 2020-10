Suvigliano (SI): due giorni dedicati ai prodotti tradizionali

Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre presso la Tenuta di Suvigliano, bene confiscato alla mafia, si terrà la due giorni di lavori su prodotti agricoli tradizionali che si potrà seguire anche tramite webinar.

“Il valore ecosistemico e multifunzionale dei prodotti tradizionali ed il centro delle competenze: un valore aggiunto per i territori”: è questo il titolo dell’iniziativa che vedrà coinvolti il mondo accademico e della ricerca scientifica (Università, Accademia dei Georgofili, Centri di ricerca), le associazioni, i produttori agricoli e degli altri settori economici e l’ANCI. L’appuntamento costituirà anche il punto di partenza per la costituzione del Comitato Promotore per il Centro delle Competenze dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

L’8 mattina, oltre alla presentazione dei partner del Progetto “Cambio Via” (Regione Liguria, Regione Toscana, Regione Sardegna, Corsica) e dello “Stato dell’arte dei PAT in Toscana” a cura delle organizzazioni di categorie agricole, è prevista una tavola rotonda con i contributi delle diverse direzioni regionali coinvolte.

Gli eventi potranno essere seguiti online previa registrazione. Come quello che avrà luogo il pomeriggio di venerdì 9: un webinar chiamato Worldcafe’ con quattro tavoli tematici coordinati dagli atenei toscani dell’Accademia dei Georgofili.

Le giornate seminariali saranno accompagnate da un evento per valorizzare gli itinerari della transumanza, un gruppo di cavalieri dall’Appennino toscano raggiungerà la “maremma“ come luogo storico di arrivo dei pastori. Verranno organizzati, eventi folcloristici e culturali, una mostra sulle pratiche della transumanza, coinvolgendo anche gli esercizi commerciali del territorio, con recupero di antiche ricette.

Per seguire la diretta streaming dell’8 ottobre ci si potrà collegare alla pagina facebook della Tenuta di Suvigliano

Per la giornata del 9 ottobre è necessaria la registrazione al seguente form, entro il 6 ottobre.