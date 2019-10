Suona bene! a cura di Estuario project space sotto la protezione di Ravadan Pitoni, sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 21 Celle Ex Frigo – Officina Giovani, Prato. Installazioni sonore e video, DJ set

Roberto Memoli | Layer After Layer After Layer

Roberto Fassone | Nasty state of mind

Matteo Bertini | Miscellaneous

Askal Fukushima | DJ set

Ravadan Pitoni è il protettore di Estuario e delle case in cui viene ospitato: un serpentone lungo quanto la distanza tra Prato Est e Firenze Sud, appassionato di funghi, cori e cocomeri. Bisbiglia in continuazione la storia di otto amici che non incontrarono mai e striscia lentamente alla costante ricerca di fotografi, che colleziona nel suo appartamento a bande nere dietro l’Ultratwist di Lucca. Tutti sanno che è innamorato ma nessuno sa di chi.

ROBERTO MEMOLI | Layer After Layer After Layer

Live-set

La sua ricerca è un mix di ambient-noise con varie influenze e ritmi accennati, che lascia un segno aggressivo e sfuggevole. Il continuo passare da uno stato all’altro non seguendo uno schema preciso, ma assecondando gli eventi e la loro progressione. Alla base del lavoro di Roberto Memoli due sono le linee guida: 1- il limite; 2 – l’ingrandimento.

ROBERTO FASSONE | Nasty state of mind

Perfomance

Le performance di Roberto Fassone si muovono all’interno di uno storytelling personale che unisce ironia e carisma eccentrico, tra ossimori di senso che diventano assurde regole di gioco o mimesi linguistiche.

MATTEO BERTINI | Miscellaneous

Live-set

Miscellaneous, il primo EP prodotto da Matteo Bertini, è un progetto sonoro sperimentale tra noise, field recording, ambient, pop elettronico, voci, silenzi e rumore; una sintesi di campionamenti, rielaborazioni e produzioni musicali in una costante ricerca aperta alle infinite possibilità del mondo digitale.

ASKAL FUKUSHIMA

DJ set

Askal Fukushima è la voce dei Madisonair. Ha imparato a fare rap quando ancora si faceva in strada, sotto i portici quando pioveva. L’Hip-Hop è stato il primo amore ma la musica elettronica ha cambiato tutto. Ora va in giro a fare casino nei bar e nei club con la sua mini-consolle.

ESTUARIO è un progetto di

Marina Arienzale, Serena Becagli, Francesca Biagini, Roberto Fassone, Matteo Innocenti, Dania Menafra, Enrico Vezzi, Virginia Zanetti

