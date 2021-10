🎧 Steven Brown torna in Toscana con ‘Brown Plays Brown’ Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:22 Share Share Link Embed

Steven Brown, cofondatore dei Tuxedomoon, torna in Italia per una unica data, Venerdì 22 ottobre ore 21, al Teatro Comunale Niccolini di San Casciano Val di Pesa.

‘Brown Plays Brown’, è il titolo del concerto, intimo e personale, che viene presentato per la prima volta in Italia, ed include sia il lavoro svolto negli anni come cofondatore della leggendaria band cult Tuxedomoon con brani da diversi album, tra cui Holy Wars and Vapour Trails, sia i suoi lavori da solista, come Brown Reads Keats, Brown Plays Tenco, Half Out.

In podcast l’intervista a Steven Brown a cura di Gimmy Tranquillo.

Le musiche sono composte ed eseguite da Brown (voce, piano, sax e clarinetto), affiancato da Luc Van Lieshout (tromba) e dal chitarrista toscano Mattia Calosci.

Il concerto è accompagnato dalla proiezione dell’opera di videoarte “Studies for Giona”, firmata da Francesco Margarolo, nata da una prima sessione di prove dello spettacolo “ti sembra giusto adirarti così?” in debutto al Fabbrica Europa Festival sabato 16 ottobre, spettacolo per il quale Brown ha firmato le musiche eseguendole live.

Come artista solista Brown ha prodotto più di dieci dischi e ha composto musiche per danza e il teatro per coreografi del calibro di Maurice Bejart, Thierry Smits, Lolita Danse, Julie Anzilotti, Claudia Skoda, ma il suo lavoro può essere apprezzato anche nelle colonne sonore per i film di registi illustri come Wim Wenders, Patrice Chereau, Patrick Degeetere, Rudolf Mestdagh, tra gli altri.

Il lavoro legato al cinema rappresenta una costante nella carriera di Brown e nel 2009 è stato invitato dal regista Albino Alvarez a comporre la colonna sonora del documentario El Informe Toledo sull’artista di Oaxaca Francisco Toledo. Nel 2010 la colonna sonora di Brown è nominata per il premio Ariel (equivalente messicano dell’Oscar) per la migliore musica, ed è stata la prima volta che un documentario è stato nominato in questa categoria.

Altri lavori legati al cinema includono colonne sonore recenti per i documentari, Maiz en Tiempos de Guerra di Alberto Cortez, Flor en Otomie di Luisa Riley e il lungometraggio Moronga di John Dickie. Con Tuxedomoon e Cult With No Name Brown ha partecipato alla colonna sonora del film Blue Velvet Revisted, un documentario sulla realizzazione di film di David Lynch.