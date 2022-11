Stefano Di Puccio (Pd): “Portare il Sei Nazioni a Firenze sarebbe il coronamento di un sogno”

Toscana, il consigliere del Partito Democratico Stefano Di Puccio: “Portare il Sei Nazioni a Firenze sarebbe il coronamento di un sogno per una città che ha sempre dimostrato grande passione per la palla ovale”.

“Finalmente -dice Di Puccio-, come da sempre ho detto nei vari interventi in Palazzo Vecchio quando parlo di rugby, il sindaco di Firenze ha proposto al presidente nazionale della Federazione di portare il Sei Nazioni allo stadio Artemio Franchi.”

“Firenze, -prosegue- è una città conosciuta in tutto il mondo per la cultura e le sue bellezze artistiche. La sua posizione strategica è un altro fattore importante di cui tenere conto quando si scelgono città per queste sfide internazionali”

Per il consigliere la città fiorentina “merita il Sei Nazioni, per il movimento rugbistico toscano che è secondo solo a quello del Veneto, il lavoro di base fatto dalle squadre del vivaio e che hanno sfornato campioni come i fratelli Cannone e tanti altri.”

“Il Franchi, in più, è davvero diventato uno stadio talismano per gli Azzurri che nei test match contro Sudafrica, Georgia e lo scorso 12 novembre contro l’Australia ha vinto. Proprio in occasione di quest’ultimo test match si sono visti, sugli spalti, oltre ventimila persone, un segnale importante che va tenuto in considerazione”

“Capisco che le partite del Sei Nazioni, fino ad ora, sono state giocate sempre allo stadio Olimpico di Roma ma occorre lavorare in stretto contatto con la federazione – conclude il consigliere Pd Stefano Di Puccio – per una deroga e portare a Firenze almeno una partita del Sei Nazioni”.