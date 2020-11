‘Stanza accanto’: un calendario per donare buoni spesa alle persone bisognose

Ricavato sarà devoluto alle Caritas parrocchiali

Si intitola ‘Una brezza leggera’ l’edizione 2021 del calendario della ‘Stanza accanto’, l’associazione – nata a Firenze – formata da genitori che hanno vissuto la perdita di un figlio e hanno deciso di unirsi per offrire sostegno a chi ha vissuto e vive la stessa condizione. Quest’anno il ricavato della vendita servirà per l’acquisto di buoni spesa da donare alle Caritas parrocchiali a cui si rivolgono sempre più famiglie e cittadini in difficoltà anche a causa della pandemia.

Le foto del calendario, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono realizzate da Mariangela Montanari e raffigurano squarci della natura toscana, il Battistero di Firenze e Basilica di San Miniato a Monte. All’interno si trovano inoltre la meditazione di Padre Bernardo, priore della basilica di San Miniato al Monte e uno scritto dei genitori. “Siamo ogni anno sempre più grati e orgogliosi nel salutare col calendario della Stanza accanto – ha detto padre Bernardo – il messaggio più rappresentativo ed eloquente di una realtà che parla ogni giorno dell’anno di amore, di luce, di condivisione, di speranza”. L’assessore al welfare di Palazzo Vecchio Sara Funaro ha sottolineato che il calendario “è bellissimo e ha, come sempre , un fine nobile: raccogliere fondi per aiutare i fiorentini in difficoltà”. Per acquistarlo è necessario mandare una mail a [email protected]