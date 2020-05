“Spettacolo dal vivo: necessario ripartire già nella stagione estiva”

Intervista con la parlamentare PD ROSA MARIA DI GIORGI, membro della commissione cultura della Camera che ieri ha approvato una risoluzione ad hoc

Ripartire con gli spettacoli dal vivo durante la stagione estiva applicando tutte le necessarie misure di sicurezza per gli artisti e per il pubblico. Questa richiesta è contenuta nella risoluzione approvata all’unanimità dalla Commissione cultura e rivolta al Governo perché accolga al più presto le linee guida per la sicurezza.

Il tempo a nostra disposizione non è molto, quindi è necessario che si proceda con urgenza anche sulla scorta delle proposte avanzate da #Agis, che sono state molto apprezzate in Commissione.

