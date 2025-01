Spaccate vetrine di due ristoranti nel centro di Firenze

Doppia spaccata nella zona di Santa Maria Novella, nel mirino due ristoranti attaccati stamani presto. I residenti hanno sentito dei rumori, dei colpi. In un caso, ignoti hanno infranto la porta a vetro del ristorante ‘Belcore’ in via dell’Albero, utilizzando la base di uno dei cartelli stradali posti da mesi davanti all’ingresso per segnalare un marciapiede sconnesso.

Da quanto emerge, è da chiarire se si tratta di un tentativo di furto o vandalismo perché nessuno è poi entrato all’interno del locale.

I danni sono ingenti.

Stessa sorte a poche decine di metri, in via Palazzuolo, dove è stata presa di mira la trattoria ‘da Giorgio’, che è in questi giorni chiusa per ferie. Anche qua i proprietari hanno trovato la vetrina infranta. Da stabilire con quale attrezzo è stato praticato un ampio buco nel vetro antisfondamento.

La notte precedente c’era stata una spaccata al Caffè delle Rose, di cui è titolare il presidente della Confcommercio Toscana, Aldo Cursano, in piazza dell’Unità italiana.