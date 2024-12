Un Natale gospel con i Soweto Gospel Choir in concerto domani, giovedì 12 dicembre al Teatro Verdi di Firenze alle 20.45

I Soweto Gospel Choir, noti per la loro potente espressione della musica gospel africana, si esibiranno al Teatro Verdi di Firenze domani, giovedì 12 dicembre 2024. Questo coro, fondato nel 2003, ha vinto tre Grammy Award e ha collaborato con artisti di fama mondiale come Aretha Franklin, U2 e Celine Dion. Il concerto fa parte del tour mondiale “HOPE”, che celebra il Movimento per la Libertà del Sudafrica e il Movimento per i Diritti Civili negli Stati Uniti.

Il repertorio include canzoni natalizie tradizionali e brani ispiratori che hanno segnato la storia della musica gospel. Durante lo spettacolo, il coro renderà omaggio a leggendari artisti come Billie Holiday e James Brown, sottolineando l’importanza della musica come veicolo di messaggi di gioia e libertà. Composto dai migliori talenti sudafricani, il Soweto Gospel Choir rappresenta un potente esempio della capacità della musica gospel di unire e ispirare le persone in tutto il mondo.

I biglietti – posti numerati da 29,90 a 51,75 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e (tel. 892.101). Info tel. 055.212320.