Soul e super funk, dalla Francia i Lehmanns Brothers a Firenze!

Nonostante il nome riporti alla mente il famoso crack finanziario di un po’ di anni fa, i Lehmanns Brothers non hanno nulla a che vedere con i traffici finanziari. Il gruppo è nato ad Angoulême, Francia, nel 2012, in un piccolo garage di Avenue Lehmann in cui cinque studenti del locale liceo musicale si ritrovavano e si incontravano, fratelli di groove, accomunati dalla stessa passione per i ritmi afroamericani. Influenzati dal funk di James Brown e Prince e da icone dell’hip hop come The Roots, A Tribe Called Quest e D’Angelo, il gruppo francese ha cominciato a rivisitare il mitico jazz-funk degli anni Settanta, infondendovi echi di hip-hop, house e nu-soul, mostrando rispetto ma non sudditanza nei confronti dei propri modelli. I Lehmanns Brothers nel corso di questi anni si sono fatti le ossa aprendo i concerti di personaggi del calibro di Maceo Parker, Fred Wesley, Electro Deluxe e Wu-Tang Clan, prima di essere selezionati tra circa 700 gruppi, per esibirsi al prestigioso Montreux Jazz Festival, al Blues-sur-Seine vicino a Parigi e al festival Jazzahead.

Julien Anglade, voce, tastiere

Alvin Amaïzo, chitarra

Dorris Biayenda, batteria, percussioni

Clément Jourdan, basso elettrico

Jordan Soivin, trombone

Jonas Muel, sax tenore

Tra gli altri appuntamenti da segnalare nello spazio Ultravox: il Festival Au Desert, il 24 e il 25 luglio; il 26 Lamante, lunedì 29 Spleen, martedì 30 doppio concerto con le band toscane Cleopatras e We Melt Chocolate. Giovedì 1 agosto sarà la volta di The Reverends. Sabato 3 agosto Simone di Maggio e i suoi ASTROPHONIX, domenica 4 agosto Angelo Castiglione feat Tommy Agnello & The Giant Tube Blues Quartet. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. PROGRAMMA



Per informazioni: [email protected], Prato Della Tinaia, Praco delle Cascine Firenze