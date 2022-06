Sotto Le Stelle – Ruffino edizione 2022

A pochi passi da Firenze, tra le incantevoli colline toscane, immersi fra le suggestive architetture rinascimentali e il parco alberato dell’agriturismo Tenuta Poggio Casciano, la rassegna “Sotto le Stelle”: una rassegna di eventi estivi dedicati alla musica, al cinema e alla cultura.

Primo appuntamento della rassegna “Sotto le stelle” giovedì 9 giugno alle ore 20.00. Una serata dedicata alla musica dal vivo. Ogni giovedì artisti di fama nazionale di jazz, cantautorato e easy-rock si esibiranno nel parco della Tenuta. Aperitivo o cena con menu alla carta della Bottega del Vino. Si parte con Giovanni Benvenuti Quartet.

Giovanni Benvenuti al sassofono tenore, Christian Pabst al piano, Francesco Pierotti al contrabbasso e Dario Rossi alla batteria.

Il nuovo album del sassofonista Giovanni Benvenuti e del suo quartetto, Paolina and the Android, è una colonna sonora per eventi passati e futuri che non abbiamo vissuto. Una musica che nasce dalle suggestioni suggerite dalla storia e dalla fantascienza, da fatti accaduti nel passato che hanno poi influenzato il futuro e da eventuali fatti futuri che fanno guardare al passato con nuove prospettive. Ogni brano di questo nuovo progetto è in realtà il frutto di due diversi brani, due pensieri musicali con armonie e ritmiche diverse che si scontrano diventando un’unica cosa. Le ispirazioni sono spesso lontane tra loro ma è proprio la ricerca della melodia a risolvere il brano, donandogli un’altra forma.

Per questo progetto Giovanni Benvenuti ha riunito intorno a sé i musicisti con i quali collabora da anni e con cui ha instaurato una profonda sintonia musicale e umana. Il disco, molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, è stato votato come uno dei migliori album del jazz italiano del 2021. INFO

Venerdì 10 Mirco Roppolo Dj set. La selezione si muove dal jazz al beat, dal rock ‘n’ roll alla musica italiana d’autore, dal pop alla musica leggera. Pezzi famosi e meno conosciuti, in un percorso musicale a ritmo lento e moderato che piano piano sale fino a coinvolgere il pubblico per ballare. Durante il set, le canzoni si alternano con gli interventi parlati, in classico stile radiofonico. INFO

Info e prenotazioni: 378 30 50 220 e hospitality@ruffino.it