“Sotto le Stelle” – Ruffino a settembre

A pochi passi da Firenze nel parco alberato della Tenuta Poggio a Casciano – Ruffino con “Sotto le stelle” una rassegna di eventi dedicati a musica, cinema e cultura. Ogni sera un’esperienza diversa il cui comun denominatore è sempre il buon vino e il buon cibo! Il programma di settembre

Come ogni giovedì nella Tenura Ruffino per le serate “Sotto Le stelle” la musica dal vivo. Questo giovedì primo settembre alle 20.00 La Nuova Pippolese. L’orchestra a plettro fiorentina più celebre, La Pippolese, non eseguiva musica colta, ma un repertorio strettamente popolare. E’ uso comune pensare alla Pippolese come un’orchestra unica che ha attraversato i decenni dai primi del ‘900 fino agli anni ’60, ma in realtà le “pippolesi” fiorentine (il cui singolare nome è deriva dall’uso quasi esclusivo di strumenti a plettro, oggetto comunemente chiamato nel dialetto popolare toscano “pippolo”) sono state molteplici, e tutte con storie diverse.

All’inizio del 2015, l’Associazione Culturale La Scena Muta decide di rimettere in piedi La Pippolese, che in poco tempo raggiungerà un organico variabile, ma con un bacino di partecipanti di quasi 40 elementi. La direzione musicale è affidata a Francesco “Frank” Cusumano, chitarrista, mandolinista e arrangiatore fiorentino. In organico, da sempre aperto a tutti, sono presenti gli strumenti della tradizione come chitarre e mandolini, ma anche ukulele, banjo ed altri strumenti quali fisarmonica, violino, viola e percussioni.

Fanno parte del repertorio de La Nuova Pippolese tantissime canzoni della tradizione fiorentina e toscana, alcune estrapolate del repertorio contadino altre dal repertorio della canzone d’autore o estratti di operette. Nel 2022 esce il primo album, “Canzoni per Grilli e Rificolone”. INFO

Ancora giovedì 8 settembre sempre alle 20.00 Franco Baggiani alla tromba, Fernando Marco alla chitarra, Alessandro Geri al contrabbasso e Cosimo Marchese alla batteria. Un quartetto ispirato alle classiche atmosfere dei gruppi di Miles Davis e di Chet Baker. INFO

Il venerdì è invece dedicato al dj set, con DJ di fama nazionale che si esibiranno nel parco della Tenuta. Aperitivo o cena con menu alla carta della Bottega del Vino. Venerdì 2 settembre sarà la volta di Pito Wilson, da anni tra i protagonisti del nightclubbing fiorentino; venerdì 9 in consolle Dr.Lorenz, un DJ dai gusti eclettici che spaziano dal rock, al soul, dall’electro al vintage e oltre. Venerdì 16 ambient, house, funk, disco e tutto ciò che sta in mezzo con il dj set di David Love Calò, il 23 settembre torna Lucille Dj, con il suo DJ set che spazia dai classici del rock’n’roll, del soul e del rhythm & blues degli anni ‘60 alla new wave degli anni ‘80

