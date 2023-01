‘Soms Insorgiamo’, la Società operaia di mutuo soccorso fondata dagli operai della ex Gkn

Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, gli operai ex Gkn, hanno dato vita all’Aps Società operaia di mutuo soccorso Insorgiamo (‘Soms Insorgiamo’) che conta al momento 230 soci e oggi ha tenuto la sua prima assemblea.

La costituzione di ‘Soms Insorgiamo’, spiega una nota, nasce ad un anno dalla firma dell’accordo quadro e quasi 13 mesi dall’arrivo della Qf di Francesco Borgomeo. L’assemblea di ‘Soms Insorgiamo’ ha eletto un direttivo di 16 componenti, di cui l’80% sono dipendenti ex Gkn.

“La proprietà non ha fatto niente per rimettere la fabbrica in movimento – sottolinea la Rsu ex Gkn – e, mentre da ottobre si è limitata a pagare solo poche centinaia di euro mensili sulla base dei turni di lavoro, dal mese di dicembre non ha versato nemmeno quelle, né ha inviato il cedolino di busta paga, oltre al fatto che mancano all’appello altre migliaia di euro tra tredicesima, differenza tra cassa e busta paga e premio di risultato fisso. Il Collettivo di fabbrica invece ha continuato a tenere la fabbrica in ordine, ha portato avanti una battaglia giuridica per ricevere gli stipendi”.

“La fabbrica è ferma – si osserva ancora -. Tutto quello che potevamo fare per tenerla in ordine, compreso pulire i bagni in autonomia per oltre 18 mesi, è stato fatto. Non certo quello che non potevamo fare: piove dal tetto, gli estintori sono scaduti e altro ancora”.