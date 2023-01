Comitato ‘Tutela borgo San Frediano’: “Non ci sentiamo sicuri”

Firenze, Silvia Pedoni, capo dell’appena formato comitato ‘Tutela borgo San Frediano’, in occasione dell’iniziativa ‘Ma ci sentiamo sicuri?’ ha espresso i timori della gente del quartiere fiorentino.

L’iniziativa del comitato aveva lo scopo di parlare della situazione di borgo San Frediano, dove nelle ultime settimane si sono verificati alcuni episodi che preoccupano la gente del quartiere: si è prima aperta una buca in strada e poi sono state rilevate crepe in alcuni palazzi.

“Oggi abbiamo costituito il comitato ‘Tutela borgo San Frediano’ – ha detto Silvia Pedoni – e faremo fronte comune perché noi non ci sentiamo sicuri. Sappiamo che tra un paio di settimane riaprirà borgo San Frediano al transito veicolare: noi vogliamo garanzie da Palazzo Vecchio, devono dirci chiaramente che non ci saranno pericoli per le nostre abitazioni”.

“Si dichiara che tutto va bene – ha aggiunto -. Ma se tutto va bene come mai allora si riapre la strada solo ai veicoli e non ai bus? Se i bus non possono circolare è evidente che qualche problema c’è. Oggi eravamo un centinaio di persone e abbiamo avuto la conferma che molti cittadini avevano presentato, tempo fa, il problema al Comune. Le persone hanno compreso che qui non si parla solo di borgo San Frediano ma di un intero quartiere. Bisogna fare qualcosa”.