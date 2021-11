🎧 Solidarietà : “Una vasca per AISLA Firenze” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:49 Share Share Link Embed

L’evento si svolgerà a Firenze (piscina S. Marcellino) e a Prato (piscina Mezzana) tra le 13 del 13 e le 13 del 14. Barbara Gonella, presidente AISLA: “Essenziale per i servizi ai malati”.

Torna la maratona di nuoto di 24ore di AISLA Firenze. giunta alla settima edizione, quest’anno, per la prima volta, si svolgerà non solo a Firenze ma anche a Prato. In contemporanea, alla piscina di S. Marcellino di Firenze (via Chiantigiana, 28) e alla piscina Mezzana di Prato (via Sant’Andrea a Tontoli, 20) dalle ore 13:00 di sabato 13 novembre alle 13:00 della domenica.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e di Prato. A Firenze è supportata da Firenze Nuota Master e a Prato da CSI Prato e CGFS (Centro Giovanile Formazione Sportiva).

“Siamo particolarmente felici – ha dichiarato Barbara Gonella, Presidente di AISLA Firenze, la sezione fiorentina di AISLA Onlus che quest’anno ha compiuto dieci anni di attività -  perché la 7^ edizione di “Una vasca per AISLA Firenze” arriva a conclusione di un anno in cui la richiesta di sostegno e di servizi da parte dei nostri assistiti è molto aumentata, soprattutto per quanto riguarda le sedute di fisioterapia domiciliare, idrokinesiterapia, sostegno psicologico e consulenze telefoniche. Non è stato facile coprire i costi di tali servizi ed ecco perché speriamo di riuscire a raccogliere una cifra importante con la 24 ore di nuoto. Per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti quelli che ormai da sette anni non mancano un’edizione ma anche di nuovi amici che vogliano sostenere in modo divertente, sano e non competitivo, la causa di AISLA Firenze e di tante persone che lottano tutti i giorni contro la SLA. La SLA è una malattia rara inguaribile ma curabile grazie a terapie fisiche che mirano a conservare il più a lungo possibile l’autonomia motoria, respiratoria, deglutitoria e fonatoria”.

Alla presentazione ha partecipato anche Simone Ciulli, Nuotatore Paraolimpico, argento a Tokyo.

INTERVISTE A BARBARA GONELLA E SIMONE CIULLI