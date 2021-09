Sla: tante le iniziative in Toscana per la Giornata nazionale

Si parte oggi, vigilia della Giornata nazionale della SLA, si terrà ‘Coloriamo l’Italia di verde’: grazie alla sensibilità di Anci i monumenti si illumineranno di verde, “per ricordare che essere solidali è un valore”.

Ad Arezzo oggi verso le 20 si illumina la statua di Guido Monaco mentre domani banchetto solidale allestito in piazza San Jacopo. Illuminati sempre oggi alle 20 il Palazzo del Comune a Loro Ciuffenna e il Palazzo del Podestà a Montevarchi. Illuminate sempre alle 20 di oggi le Porte storiche a Firenze mentre in provincia il Teatro Garibaldi a Figline Valdarno, il monumento in piazza della Vittoria a Empoli, le Fontane a Scandicci e a Castelfiorentino il Teatro del Popolo: anche in Toscana Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica – celebra oggi e domani la 14/a Giornata nazionale Sla con una serie di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi destinati all’assistenza e alla ricerca su una malattia ad oggi ancora inguaribile.

In particolare oggi, vigilia della Giornata nazionale SLA, si terrà ‘Coloriamo l’Italia di verde’: grazie alla sensibilità di Anci i monumenti si illumineranno di verde, “per ricordare che essere solidali è un valore”. Aisla invita anche i cittadini ad accendere su finestre e balconi di casa una luce verde. Domani, l’invito è di recarsi ai banchetti Aisla (o di partecipare via web al www.negoziosolidaleaisla.it) per contribuire alla raccolta fondi ricevendo in cambio una delle 13.500 bottiglie di Barbera d’Asti Docg, rese disponibili grazie al contributo di Regione Piemonte, Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Unione Industriale della Provincia di Asti e della Camera di Commercio di Alessandria-Asti.

Tra gli appuntamenti toscani: banchetto solidale con i malati di SLA domani poi in via in via Orsanmichele angolo via Calimala nel capoluogo toscano. In provincia di Livorno illuminati alle 20 odierne il Palazzo comunale di Rosignano Marittimo e quello di Piombino dove si ‘accenderà’ anche il complesso Torrione-Rivellino mentre domani il banchetto sarà allestito in piazza Giuseppe Verdi. A Viareggio (Lucca) banchetto solidale domani presso la parrocchia di Santa Rita (10-13). Nel Pistoiese illuminati oggi alle 20 il Castello di Villa Smilea a Montale, le Logge del Palazzo Comunale a Pistoia, il Palazzo Comunale di Agliana e quelli di Pescia e Montecatini mentre a Sambuca Pistoiese si accenderà di verde il Monumento agli Alpini. Ancora a Sorripoli, al Circolo Arci, domani banchetto solidale. A Prato illuminato il Castello dell’Imperatore e domani banchetto in piazza Delle Carceri. In Toscana, Aisla, si ricorda, è punto di riferimento per circa 400 malati e per le loro famiglie. Presente sul territorio dal 2000, conta sui presidi territoriali di Livorno, Arezzo, Firenze, Lucca e Versilia, Massa Carrara, Piombino, Pistoia, Prato e Siena (https://www.aisla.it/dove-siamo/toscana/).