“Sisters With Transistors” al quarto giorno del 61° Festival dei Popoli

Un viaggio nel tempo per conoscere le eroine della musica elettronica nella prima italiana di “Sisters With Transistors” di Lisa Rovner con la voce narrante di Laurie Anderson, alla 61° edizione del Festival dei Popoli. Mercoledì 18 novembre, su Più Compagnia, la sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze in collaborazione con Mymovies.it

Il documentario fa parte della sezione Let The Music Play, dedicata ai film spettacolari a tematica musicale. La regista, attraverso un excursus di rara originalità sul ventesimo secolo, trasforma l’eterogeneo materiale di repertorio in un’appassionante narrazione tutta al femminile, con la voce narrante della performer musicale Laurie Anderson a fare da raccordo tra gli ipnotici esperimenti di Clara Rockmore, Daphne Oram, Suzanne Ciani, Bebe Barron, Maryanne Amarache e tutte le altre geniali innovatrici del genere.

Alle 15 con il Concorso italiano e l’anteprima assoluta di “Aylesbury Estate”, in cui la regista fiorentina Carlotta Berti segue la vita una comunità resistente alla speculazione nel più grande complesso di public housing di Londra, costruito negli anni ’60 sulle macerie di vecchie case popolari.

In Concorso internazionale il cortometraggio “A Lack of Clarity” di Stefan Kruse JØrgensen riflette sui cambiamenti della società contemporanea, a partire da video di telecamere termiche trovati in rete, che ci riportano alla questione dei meccanismi di controllo sociale e della sorveglianza. Mentre in Forensickness la regista Chloé Galibert-Laîné ripercorre la caccia all’uomo condotta sul forum reddit.com dopo gli attacchi terroristici del 2013 a Boston. Per la sezione Doc Explorer, dedicata all’ibridazione dei linguaggi e alla sperimentazione, in programma “Back to 2069” di Elise Florenty & Marcel Türkowsky che ci porta sull’isola di Lemnos al centro di una battaglia virtuale condotta da giocatori connessi in rete in tutto il mondo.