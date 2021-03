Pisa, ha suscitato polemiche e la reazione del sindaco di Pisa Michele Conti il servizio trasmesso ieri sera da Striscia la notizia durante il quale l’inviato ha documentato lo spaccio di droga nella zona stazione della città della Torre ma pure un mancato intervento di una pattuglia della polizia municipale che stava transitando nell’area.

Il sindaco Conti ha convocato stamani il comandante dei vigili urbani e, afferma il sindaco in una nota, “dopo una rapida verifica” con lo stesso “sul comportamento degli agenti immortalati nel servizio è stata avviata la richiesta di attivazione del procedimento disciplinare a carico dei due agenti”.

“Non posso tollerare – ha aggiunto Conti – che dopo tutti gli sforzi fatti, le risorse impiegate in termini di personale e di dotazioni strumentali per la polizia municipale, l’immagine della città sia compromessa da comportamenti che a prima vista appaiono negligenti o inopportuni. Anche a tutela di tutti i vigili urbani che quotidianamente fanno il proprio dovere con serietà. Lo spaccio e il degrado affondano le radici molto in profondità ma, proprio per questo, esigo il massimo impegno da parte di tutti in questa battaglia. Le persone oneste hanno il diritto di sentirsi tutelate, a maggior ragione in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo” .