Sindaco di Livorno lancia iniziativa ‘Avanti Vernacoliere’

Il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, lancia l’iniziativa “Avanti Vernacoliere”, dopo l’annuncio della sospensione della pubblicazione dello storico periodico di satira della città.

“Dopo l’annuncio della sospensione della pubblicazione del Vernacoliere ho chiesto a Mario Cardinali di venire a trovarmi per comprendere bene il quadro editoriale dello storico giornale e i motivi di questa intenzione. Stamattina, ripercorrendo la storia del giornale, ci siamo resi conto che questa avventura non poteva esaurirsi in questo modo e ho chiesto la disponibilità a Mario di far partire un’operazione che potremmo chiamare ‘Avanti Vernacoliere‘”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Livorno Luca Salvetti riportando dell’incontro stamani con il direttore del Vernacoliere Mario Cardinali, dopo l’annuncio della “pausa di riflessione” e della fine delle pubblicazioni del periodico satirico col numero di novembre. “Un’idea – dice il sindaco – che potrebbe incentrarsi su una grande mostra con eventi collegati attraverso la quale rilanciare un impegno della città, degli appassionati lettori sparsi in tutta Italia, ma anche dei nuovi potenziali abbonati che potrebbero, da qui a Natale, regalare la prospettiva di non far cessare un esperienza unica che è simbolo della livornesità e della migliore satira ammirata e da ammirare ancora nel nostro Paese”.