Sindaca Funaro: politiche abitative, urbanistica e confronto con i cittadini

La newsline · 11 marzo 2026 · 32 min

La sindaca di Firenze Sara Funaro illustra il format Buon Pomeriggio Sindaca, gli incontri nei quartieri e le modalità di prenotazione. Ampio spazio alle politiche abitative, al social housing, alla gestione del turismo e degli affitti brevi. Discussione anche su urbanistica, cantieri della tramvia e trasformazioni della città.

Capitoli

00:00 Introduzione

00:42 Format Buon Pomeriggio Sindaca

03:41 Modalità e calendario degli incontri

06:21 Crisi internazionale e ricadute economiche

12:21 Piano europeo per l'abitare

14:21 Politiche abitative e social housing

18:21 Turismo sostenibile e affitti brevi

20:21 Urbanistica e confronto con la maggioranza

24:21 Strada ex OGR e partecipazione

28:21 Segnalazioni cittadini e verde pubblico

30:21 Cantieri tramvia e visione mobilità