Sindaca Funaro: politiche abitative, urbanistica e confronto con i cittadini

Mer 11 Mar 2026
Toscana

By Redazione

La sindaca di Firenze Sara Funaro illustra il format ‘Buon Pomeriggio Sindaca’

La newsline · 11 marzo 2026 · 32 min

Abstract

La sindaca di Firenze Sara Funaro illustra il format Buon Pomeriggio Sindaca, gli incontri nei quartieri e le modalità di prenotazione. Ampio spazio alle politiche abitative, al social housing, alla gestione del turismo e degli affitti brevi. Discussione anche su urbanistica, cantieri della tramvia e trasformazioni della città.

Capitoli

00:00 Introduzione
00:42 Format Buon Pomeriggio Sindaca
03:41 Modalità e calendario degli incontri
06:21 Crisi internazionale e ricadute economiche
12:21 Piano europeo per l'abitare
14:21 Politiche abitative e social housing
18:21 Turismo sostenibile e affitti brevi
20:21 Urbanistica e confronto con la maggioranza
24:21 Strada ex OGR e partecipazione
28:21 Segnalazioni cittadini e verde pubblico
30:21 Cantieri tramvia e visione mobilità

