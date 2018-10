Siena: trovato morto tatrufaio di 68 anni

Il corpo di un tartufaio di 68 anni è stato trovato senza vita in un fosso in località Armena nel comune di Buonconvento (Siena).

Il 68enne, dipendente comunale in pensione residente a Buonconvento (Siena), è stato ritrovato poco distante dall’auto con cui si era recato a cercare i tartufi. Da una prima ricostruzione il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Sul posto vigili del fuoco di Montalcino, carabinieri e sanitari del 118 intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla moglie dell’uomo che non lo aveva visto tornare a casa per pranzo.