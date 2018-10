La vittima è un uomo originario del marocco, di 54 anni. I due feriti sono stati portati all’ospedale Torregalli.

Un operaio è morto e due sono rimasti feriti, uno in modo grave, in un cantiere edile a Scandicci.

Secondo le prime informazioni gli operai sarebbero stati travolti da una parete in una casa colonica che stavano ristrutturando in via Pisana a Scandicci.