Siena: calci e pugni alla moglie, marito ai domiciliari

Siena – Una discussione degenerata in calci e pugni alla moglie con cui si stava separando dopo che lei era rientrata da una serata fuori casa.

La donna, trasportata in ospedale, ha riportato la frattura del naso e varie contusioni sul corpo, per lei è stato attivato il codice rosa. Secondo quanto raccontato dalla donna agli agenti il coniuge, 28enne ormai non più convivente, si trovava di notte nella sua abitazione a Siena e l’ha aggredita e colpita al volto, per poi allontanarsi.

E’ quanto accaduto nei giorni scorsi in provincia di Siena e la donna, poco più che ventenne di origini sudamericane, ha chiamato la polizia mentre il marito si è allontanato. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali aggravate.