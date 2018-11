Siena: 2 morti per scontro frontale su SP 99

Due morti in un incidente frontale avvenuto questo pomeriggio nei pressi di San Rocco a Pilli (Siena), lungo la Sp 99 all’altezza del bivio che immette sulla strada statale 223 di Paganico.

A perdere la vita un 69enne di origini siciliane ma residente a Siena, e una cittadina belga 71enne residente a Murlo, entrambi alla guida delle loro autovetture che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate frontalmente.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, alla guida di un Fiorino, è morto sul colpo, mentre la donna è stata estratta dalla sua vettura, una Fiat Panda, ancora in vita e trasportata al policlinico di Siena dove è deceduta poco dopo.

Sul posto, i carabinieri di Sovicille e Rosia oltre all’autoradio del NORM per effettuare i rilievi e i sanitari del 118.