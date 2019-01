Sicurezza: Nogarin, non chiederò miei dirigenti ignorare Dl

“Noi siamo abituati a rispettare le leggi, quindi non chiederò ai miei dirigenti di ignorarle”. Lo afferma il sindaco di Livorno Filippo Nogarin (M5s) in merito alle polemiche sul decreto sicurezza tra alcuni sindaci e il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Il decreto sicurezza è tutt’altro che una buona legge. Ci sono aspetti che non mi convincono da un punto di vista politico ed etico e altri che ritengo siano difficilmente applicabili da un punto di vista amministrativo. Ma una cosa è certa: noi siamo abituati a rispettare le leggi, quindi non chiederò ai miei dirigenti di ignorarle”. Lo afferma il sindaco di Livorno Filippo Nogarin (M5s) in merito alle polemiche sul decreto sicurezza tra alcuni sindaci e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Se questa norma dovesse essere giudicata incostituzionale – aggiunge Nogarin in una nota -, ne prenderò atto, ma fino a quel momento, in quanto rappresentante di un’istituzione, è mio dovere applicarla”. Il sindaco ricorda che a Livorno “è emerso che i potenziali problemi saranno fortunatamente circoscritti a una decina di persone”. “Non lasceremo che finiscano su una strada – informa – e stiamo studiando il modo per garantire loro un’assistenza minima, al pari delle persone che vivono in condizione di difficoltà sul nostro territorio”.