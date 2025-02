Sicurezza: 79 nuovi carabinieri in arrivo a Firenze e provincia

Arrivano 79 carabinieri per Firenze: con i nuovi militari, si spiega dall’Arma, appartenenti al terzo ciclo del 143/o corso formativo, nel capoluogo toscano “è stato potenziato il dispositivo organico delle stazioni distribuite nel capoluogo e in tutta l’area della provincia”.

In particolare 16 dei 79 carabinieri che arrivano i andranno alla compagnia di Firenze, 13 a quella di Firenze Oltrarno, 9 alla compagnia di Scandicci, 15 a quella di Empoli, 7 alla compagnia di Borgo San Lorenzo, 4 a quella di Figline Valdarno, 5 a quella di Pontassieve e 10 alla compagnia di Signa.

I nuovi arrivi “consentiranno – si spiega dai carabinieri – di rinforzare i servizi di prossimità al cittadino dell’Arma”, con l’obiettivo “di incrementare significatamene l’attività di prevenzione nel territorio e assicurare maggiore prossimità ai cittadini e alle loro sempre più crescenti esigenze di sicurezza”.

“L’incremento del personale – si spiega ancora – è parte di una più ampia strategia istituzionale, volta a garantire con sempre maggiore efficacia un presidio costante ed aderente del territorio, contribuendo concretamente alla percezione della sicurezza nell’intero comprensorio provinciale”.

“Bene l’arrivo di carabinieri a Firenze” e in provincia: “Da parte nostra siamo al lavoro per rafforzare gli organici dei nostri corpi di polizia locale. Come amministrazione comunale stiamo assumendo 100 agenti che si sommano a quelli entrati in servizio a gennaio”. Lo dichiara la sindaca di Firenze Sara Funaro a proposito dell’arrivo di 79 nuovi militari.

“Nel piano di assunzioni della Città metropolitana – ricorda Funaro in una nota – abbiamo inserito un 30% in più di assunzioni destinato alla polizia provinciale. La sicurezza è una delle nostre priorità e su questo punto il nostro impegno è massimo”