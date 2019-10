Siccità: Coldiretti, riconosciuta calamità a Toscana per 2017 

Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina ha firmato il decreto con il quale è riconosciuto il carattere di calamità della siccità che ha interessato le campagne toscane nel 2017, e attiva alcuni interventi di sostegno alle imprese agricole che hanno subito una consistente riduzione delle produzioni. Danno stimato di circa 430 milioni.

Dà notizia del riconoscimento del carattere di calamità, la Coldiretti Toscana, sottolineando che “purtroppo il decreto ministeriale arriva con un consistente ritardo”. La Regione Toscana, spiega l’associazione in una nota, nella proposta inviata al ministero a dicembre, aveva stimato un danno di circa 430 milioni di euro. “L’annata 2017 è stata davvero difficile per le imprese agricole toscane – sottolinea il presidente di Coldiretti Toscana Tulio Marcelli – la riduzione delle produzioni e dei conseguenti ricavi, rischia di mettere in crisi molte aziende”.

Per l’associazione, il riconoscimento della calamità poteva aprire la strada per un sostegno straordinario alle imprese in grave difficoltà. Coldiretti Toscana aveva sollecitato la Regione per ottenere, nel provvedimento ministeriale, il rinvio delle rate di mutui e prestiti contratti dalle imprese agricole. “Questo avrebbe rappresentato una boccata di ossigeno per un settore messo a dura prova a causa della riduzione della produzione vendibile – spiega il direttore di Coldiretti Toscana Antonio De Concilio – Purtroppo oggi dobbiamo prendere atto che la nostra richiesta non è stata accolta”.