Si lanciano gabbiano ferito come se fosse una palla,5 denunciati

La polizia di Lucca ha denunciato 5 uomini, età tra i 20 e i 25 anni, per maltrattamenti agli animali: martedì scorso, sulla riva del fiume Serchio, in via della Scogliera, si sarebbero lanciati tra di loro un gabbiano ferito come se fosse una palla.

Gli agenti, riferisce la questura, sono intervenuti su segnalazione di un giovane testimone identificando poi i 5 denunciati, tutti marocchini residenti in provincia di Lucca, e soccorrendo un gabbiano ferito che si muoveva con difficoltà. Secondo quanto raccontato dal testimone, i 5 giovani erano al fiume per fare il bagno quando poi avrebbero cominciato a lanciare il gabbiano, già ferito, in aria e tra di loro, come se fosse una palla, ridendo e scherzando.

Avrebbero poi cercato di fare lo stesso con un piccione che però ha preso il volo e si è allontanato, Il gabbiano ferito è stato affidato all’ente di soccorso animale VegaSoccorso per le cure.