Si frattura vertebre cervicali con un tuffo in mare, gravissimo

Viareggio, un ragazzo di 26 anni 26enne, residente a Torino, è ricoverato all’ospedale di Livorno, in prognosi riservata con una frattura alle vertebre cervicali, dopo un tuffo in mare, davanti agli stabilimenti ‘Tre Stelle’ e ‘Paradiso’.

Secondo quanto ricostruito dopo il tuffo in acqua, il giovane è sembrato subito in evidente difficoltà, immediato è stato il soccorso dei bagnini che lo hanno portato a riva.

Sulla spiaggia il ragazzo è andato in arresto cardiaco e sono quindi iniziate le operazioni di rianimazione con il defibrillatore, operazioni che sono poi proseguite con l’intervento del personale dell’ambulanza della Croce Verde e dell’automedica intervenuta sul posto.

Poi il 26enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice rosso, e da qui trasferito con l’elisoccorso Pegaso al reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Livorno. Come da protocollo è stata avvertita anche la Capitaneria di porto.

In un primo momento le difficoltà in acqua del ragazzo erano state attrubuite ad un malore o ad un principio di annegamento, ma medici del pronto soccorso dell’ospedale Versilia, diretto da Giuseppe Pepe, tra l’altro oggi in servizio, hanno invece intuito che ci fosse un problema al collo del giovane.

La Tac a cui è stato subito sottoposto ha accertato la frattura delle vertebre cervicali, da qui la decisione dei sanitari del Versilia di contattare il reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Livorno, diretto dal dottor Orazio Santonocito, che potrebbe decidere di effettuare un intervento d’urgenza per la stabilizzazione della frattura.