🎧 Si ferma per un mese la circolazione ferroviaria sulla via Faentina

Stop alla circolazione ferroviaria lungo la via Faentina. Come l’anno passato, di questo periodo, il Gruppo FS ferma la circolazione per portare avanti i lavori di potenziamento della linea, un investimento da 140 milioni di euro – fondi PNRR – per installare un sistema di supervisione controllo del distanziamento dei treni. Arrivano quindi i bus sostitutivi e, naturalmente, i malumori delle istituzioni locali.

Sarà un’estate calda, anche in termini di disagi per i cittadini mugellani, che tra il 2 agosto e il 7 settembre non potranno più servirsi del treno regionale che tramite la via faentina collega Borgo San Lorenzo al capoluogo toscano. Impasse che si somma all’interruzione sul versante Marradi per via della frana del marzo scorso, e alla chiusura di un tratto della bolognese dal 13 luglio per i cantieri di Publiacqua.

Una percorrenza sempre più difficile per motivi di manutenzione e ammodernamento della rete infrastrutturale, in primis della linea ferroviaria, che in Agosto fa pagare il prezzo più alto ai pendolari, pensando forse che complici le ferie e l’assenza di attività scolastiche vi sia più margine di manovra. Il gruppo Trenitalia manterrà comunque in auge il collegamento con Firenze Via Pontassieve, che ha tempi più lunghi rispetto a Via Vaglia, e offritrà un servizio sostitutivo con autobus che dovrà compensare il lavoro di 40 treni quotidiani capaci di coprire la distanza in appena 40 minuti.

Un cambio di marcia su cui non tardano ad arrivare, invece, le polemiche, soprattutto da parte del Consiglio Comunale di Vicchio, che con l’annosa questione dei trasporti, sia su gomma che su ferro, fa pesare la cronicità del disservizio, tra mancanze, rallentamenti da una parte e aumento del costo dell’abbonamento dall’altra. “Questo rapporto inversamente proporzionale – fa sapere – è semplicemente vergognoso e deve finire”.