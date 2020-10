“Sguardi Globali”: in mostra le carte geografiche dei viaggi di Cosimo III

Fino al 30 ottobre proseguono le visite accompagnate alla mostra nella Biblioteca Medicea Laurenziana. Il percorso espositivo presenta, per la prima volta al pubblico, la collezione di 82 mappe olandesi, spagnole e portoghesi acquistate da Cosimo III de’ Medici nei suoi viaggi in Europa tra il 1667 ed il 1669.

Le visite, organizzate da “Opera d’Arte Società Cooperativa”, si svolgono dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 10:00 – 11:00 – 12:00.

Oltre alla mostra “Sguardi Globali”, nel percorso sono incluse la possibilità di visitare il vestibolo e la sala di lettura di Michelangelo.

Una delle mappe in esposizione è quella di New York: si tratta della più antica raffigurazione della città statunitense esistente al mondo, in un solo esemplare.

L’intera collezione con le schede di tutte le carte è visibile anche sul sito web realizzato dal dipartimento di Digital Humanities dell’Università di Groningen.

Le modalità di acquisto per i biglietti sono indicate sul sito oppure presso la biglietteria del chiostro.