Sgombero in via Ponte di Mezzo, emessi cinque fogli di via e quattro avvisi orali

All’indomani dello sgombero dello studentato di via di Ponte di Mezzo arrivano i primi provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.

Cinque fogli di via da Firenze e quattro avvisi orali sono le misure di prevenzione prese dal questore Maurizio Auriemma contro i nove antagonisti denunciati il 17 agosto per l’occupazione abusiva dello stabile oggetto di sgombero dalle forze dell’ordine in via Ponte di Mezzo 27. Le misure riguardano sei uomini e tre donne, tra i 22 e i 30 anni di età, italiani e stranieri.

Per cinque di loro, residenti fuori Firenze, è scattato il foglio di via obbligatorio nei loro comuni di residenza – che sono in Toscana -, con divieto di rimettere piede nel capoluogo di regione da 1 a 3 anni, secondo i singoli provvedimenti. Per gli altri quattro interessati durante lo sgombero il questore ha invece emesso l’avviso orale, una misura di valenza amministrativa con cui l’autorità di pubblica sicurezza invita il destinatario a tenere una condotta conforme alla legge, a rispettare la legge.